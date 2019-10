Für die Betreiber von Busreisen durch das südliche Waldviertel ist der „Gratisparkplatz“ auf öffentlichem Grund natürlich eine gute Sache. Doch die Chauffeure legen sich - mitunter unbewusst - mit den Pendlern an, deren tägliche Fahrt in die Arbeit mit Ärgernis beginnt. „Was nützt uns der große Park-&-Ride-Platz beim Bahnhof, wenn immer alles zugeparkt wird?“, wandte sich ein Betroffener an die „Krone“. Bei einem Lokalaugenschein fuhren viele Lenker suchend im Kreis. „Ich bin schon froh, wenn ich meinen Zug nach dem Parkplatzsuchen noch kriege“, meint einer von ihnen.