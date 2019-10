Mar Menor in verheerendem Zustand

Jedoch gebe es auch andere Gründe für den verheerenden Zustand des 170 Quadratkilometer großen Mar Menor, berichteten spanische Medien am Montag. Öko-Aktivisten machen vor allem die intensive Landwirtschaft in der Region verantwortlich. „Die Hauptursache für den Zusammenbruch ist die enorme Menge an Düngemitteln, die durch die verschiedenen Wasserflüsse in die Lagune gelangt und sich dort ansammelt“, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ die Umweltschützerin Julia Martinez.