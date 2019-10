„Herr David war ein guter Mann“, sagten die Afghanen, die im inzwischen aufgelassenen Asylwerberlager in Wullowitz den Angreifer verjagt hatten. Am Hauptplatz von Freistadt traf nun die „Afghanische Gemeinschaft“ zur Mahnwache für den 32-jährigen, beliebten Flüchtlingsbetreuer zusammen - es wurden Blumen niedergelegt, Kerzen entzündet. Die Bestattung von David Hostinar findet voraussichtlich am 30. Oktober statt.