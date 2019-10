Aktuelle Woche ist weit über dem Durchschnitt

Zurück in die Gegenwart: Von Niederschlag ist in der Steiermark auch in dieser Woche kaum etwas zu sehen, in Deutschlandsberg (15 Prozent) und Graz (18 Prozent) liegt der heurige Oktober weit unter dem Niederschlagsmittel. Nur das Ausseerland liegt laut Dietz knapp über dem Schnitt.