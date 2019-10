Blickkontakt halten

Manche Menschen haben den Impuls wegzuschauen, wenn das Gegenüber stottert, das mache es aber nur schlimmer, sagt Reinhard Wieser. Betreten wegzublicken vermittelt Desinteresse, am besten sollte man also Blickkontakt halten – wie in jedem anderen höflichen Gespräch eben auch.