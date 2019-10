Am Dienstag ist Anreise, am Nachmittag kann dann bereits der Original-Parcour im niederösterreichischen Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln getestet werden. Richtig ernst wird es dann am Mittwoch, wenn die Qualifikation im Rahmen der ersten, österreichischen Staatsmeisterschaft im Schneepfluggeschicklichkeitsfahren auf dem Programm steht. „Ich war ja bei der internen Ausscheidung in der Straßenmeisterei Leoben live dabei. Unglaublich, wie millimetergenau die Burschen den Schneepflug lenken und manövrieren. Ich wünsche unseren vier Vertretern des Straßenerhaltungsdienstes alles, alles Gute“, so Verkehrslandesrat Anton Lang.