Am vergangenen Mittwoch war der Mann mit einer Pistole am Gürtel in die Räumlichkeiten der Fakultät für Physik in der Boltzmanngasse gekommen und hatte dort eine Vorlesung besucht. Die Studierenden seien daraufhin „verständlicherweise verunsichert“ gewesen, so die Uni gegenüber der APA. Laut Hausordnung herrscht an allen Standorten der Uni Wien uneingeschränktes Waffenverbot.