Obwohl Wilderer oft ausgeforscht werden, tauchen immer wieder neue Fälle von Wilderei auf - so auch im Bezirk Imst. Dort schoss ein Unbekannter zwischen 5. und 21. Oktober in Tarrenz im „Strader Wald“ einen Hirsch. „Er nahm Haupt und Geweih mit und ließ den Kadaver liegen. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe“, heißt es vonseiten der Ermittler.