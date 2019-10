Tierisch engagiert: Oberösterreich

„Der Igel steht schon seit geraumer Zeit auf der roten Liste der streng geschützten Tiere“, betont Gabriele Reisinger. Die Igelhilfe Österreich ist schon lange eine wichtige Institution für den heimischen Tierschutz. In der Igelstation in St. Lorenz finden kranke, verletzte und verwaiste Igel einen Zufluchtsort. Dort werden sie gehegt und gepflegt. Vor allem durch den zunehmenden Straßenverkehr und den Mangel an Versteckmöglichkeiten sind Igel zunehmend in Gefahr. Darum berät die Igelhilfe auch Privatpersonen, die in ihren Gärten oder bei Spaziergängen verletzte oder unterernährte Igel finden. Die Igelhilfe liefert Informationen über die passende Unterbringung und Verpflegung und hilft dabei, die Igel wieder auszuwildern, sobald sie stark genug für ein Leben in der Natur sind. Der „Tierisch engagiert“-Award unterstützt die Igelhilfe mit 2500 Euro.