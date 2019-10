Nachdem am Montagvormittag bekannt geworden war, dass sich Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl einer „ gut verlaufenen“ Nierenoperation unterziehen musste, gab es am Nachmittag auch beruhigende Nachrichten von einem weiteren SPÖ-Politiker: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil befindet sich nach seinem Eingriff an den Stimmbändern ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Via Facebook teilte Doskozil optimistisch mit: „Bis bald in alter Stärke!“