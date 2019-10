Tanja S. (27) wollte eigentlich nur einen Sprung zu einer Tankstelle fahren. Doch irgendwie kam sie dabei offenbar mit ihrem Auto einem anderen Lenker in die Quere, der gerade rausfuhr. Aufgrund von falschem Blinken wäre es beinahe zu einem Unfall gekommen - woraufhin beide aus ihren Autos stiegen und es in der Folge zu unschönen Szenen kam. „Ich stand bei der Zapfsäule, und der andere Herr kam auf mich zu und stellte mich wütend zur Rede“, so die Einzelhandelskauffrau.