Alle Lungentransplantationen im AKH durchgeführt

In internationaler Zusammenarbeit sollen ja Transplantationszentren etwa in Athen, aber auch Slowenien, Serbien, Bosnien, Bulgarien und Rumänien geschaffen worden sein. Seltsam nur: Alle Lungentransplantationen fanden im AKH statt, keine einzige in den vergangenen beiden Jahren in den genannten Ländern.