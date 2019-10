Da die Spur dort endete, gingen die Beamten davon aus, dass der Mann in einen Zug gestiegen sein könnte. Und tatsächlich: Rund fünf Minuten später - es war allerdings bereits gegen 2.45 Uhr - wurde der demente Senior eine Station weiter am Bahnhof Hütteldorf aufgefunden werden. Er saß auf einer Bank, war wohlauf, aber sehr erschöpft. Erleichtert und glücklich konnte die Ehefrau dank „Loris“ ihren Mann wieder in die Arme schließen.