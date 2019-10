Seit knapp zwei Wochen läuft die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien. Der blutige Alleingang des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der trotz aller internationaler Kritik am Vorhaben, in seinem Nachbarland „den endgültigen Sieg“ zu erringen, festhält, hat auch Auswirkungen auf Österreich. In welcher Weise wir davon betroffen sind, darüber diskutieren am Mittwochabend auf krone.at Katia Wagners Studiogäste: Militärexperte Walter Feichtinger, Birol Kilic (Obmann der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich), FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und „Krone“-Außenpolitikexperte Kurt Seinitz.