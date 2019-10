Auch Kristen Stewart verriet erst kürzlich in einem Interview, dass sie an Übernatürliches glaube. Sie sei sich nicht nur sicher, dass es Geister gebe, sie spreche auch mit ihnen, so die „Twilight“-Beauty. „Wer weiß schon, was Geister sind. Aber es gibt diese Energie, für die ich empfänglich bin. Nicht nur bei Geistern, sondern auch bei Menschen. Sie hinterlassen ihre Abdrücke immer in Räumen“, so die Aktrice.