Geldstrafen von bis zu 400 Euro am Tag

Dazu müssen die Unternehmen Anforderungen an den Job und Leistung der Arbeitnehmer transparent offenlegen. In die Einschätzung fließen unter anderem das Alter der Angestellten, ihre Ausbildung und Erfahrung, ihre Wertschöpfung und ihre Arbeitsbelastung ein. Bei Nichtbeachtung drohen den Firmen Geldstrafen von bis zu 400 Euro am Tag.