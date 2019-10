Der junge Mann hatte um 10.45 Uhr in der Münzgasse zu spät bemerkt, dass der Lenker (41) vor ihm vor dem Zebrastreifen angehalten hatte, um Fußgänger passieren zu lassen. Der 21-Jährige prallte mit seinem Wagen in das Heck des Vordermanns. Er fuhr danach aber ohne die Daten auszutauschen weiter. Der 41-Jährige erstattete Anzeige. Gegen Abend stellte sich der Unfalllenker schließlich in der Inspektion Rathaus der Polizei. Er gab zu keinen Führerschein zu haben. Der Mann wurde angezeigt.