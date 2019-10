Noch kein Sieg im Old Trafford

Nach acht Siegen in Serie gab der englische Tabellenführer Liverpool erstmals Punkte ab. Die Heim-Elf ging durch Marcus Rashford in der 36. Minute in Führung. Das 1:1 rettete Liverpool-Joker Adam Lallana (85.). Damit wartet Klopp weiter auf seinen ersten Sieg im Old Trafford. In allen anderen Stadien der aktuellen Erstligisten hat der deutsche Trainer schon gewonnen.