Tom Neuwirth alias WURST präsentiert neues Album

Nach dem platinprämierten Debütalbum „Conchita“ und dem goldprämierten gemeinsamen Album mit den Wiener Symphonikern - „From Vienna With Love“ - präsentiert Tom Neuwirth nun als Electro-Newcomer sein drittes Studioalbum unter dem Projektnamen WURST erstmals im Wiener WUK. Einen kleinen Einblick in die Show gab es schon beim heurigen Popfest am Karlsplatz.