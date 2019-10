Das Schiff war auf dem Weg nach Labadee im karibischen Inselstaat Haiti. Ein Passagier hatte die Frau Berichten der „New York Times“ und CNN zufolge dabei beobachtet, wie sie auf das Geländer geklettert war. Der besorgte Zeuge verständigte die Besatzung der „Allure of the Seas“. Diese spürten die Frau und ihren Begleiter auf, die das Schiff daraufhin in Falmouth auf der Karibik-Insel Jamaika verlassen mussten.