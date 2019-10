Die ersten Gesprächsrunden bezüglich einer neuen Regierung sind absolviert, SPÖ und FPÖ haben sich vorerst selbst aus dem Rennen genommen - bleiben für ÖVP-Chef Sebastian Kurz vorläufig nur die Grünen für eine Zweierkoalition übrig. Zweimal hat man sich seit der Wahl bereits getroffen, am Montagabend steht der dritte Termin an: Diesmal treffen sich Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler wieder unter vier Augen, nachdem zuletzt bereits die türkisen und grünen Verhandler mit am Tisch gesessen waren. Am Donnerstag ist auch eine weitere Runde mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger angesetzt.