In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 21.Oktober 1882 wird in Wien - unter großer Anteilnahme der Bevölkerung - die 1800 Kilogramm schwere Metallfigur eines Ritters auf das Dach des neu errichteten Rathauses gezogen. Im Jahr 1984 gewinnt Niki Lauda in einem unfassbar spannenden Rennen seinen 3. WM-Titel.