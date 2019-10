Imbissstand muss weichen

Gar nicht erfreut sind die Betreiber und Angestellten des Imbissstandes. „Der Standort ist die Haupteinnahmequelle für drei Familienmitglieder und neun Mitarbeiter. Wir bangen um unsere Existenz“, sagt Geschäftsführerin Doris Helm-Egri. Ein Ersatz am Bahnhofsareal sei nicht angeboten worden. Lediglich in eine aufgelassene Trafik in Döbling hätte der Imbiss übersiedeln können. „Das war inakzeptabel“, so Helm-Egri.