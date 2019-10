Kaum hat Johnson von Gesetzes wegen bei der EU einen neuen Brexit-Aufschub beantragen müssen, schickt „Tricky Boris“ einen zweiten Brief nach Brüssel, in welchem er dem ersten Brief widerspricht. Er hatte ihn auch nicht unterschrieben. Der Premier spricht sich darin „persönlich“ gegen einen Aufschub aus. Auch will er keine Verhandlungen mehr.