Zwei Tage lang waren die Tore der antiken Burg Schlaining weit geöffnet. Ein buntes Pogramm lud die Bürger noch einmal zu einem Besuch ein. Ab heute wird die Burg renoviert, modernisiert und für das Jubiläumsjahr 2021 fit gemacht. „100 Jahre Burgenland ist natürlich zahlreiche Feiern, aber auch eine große Ausstellung wert. Hier in Schlaining, wo ich ja jetzt als Burgherr agiere, soll die Landesausstellung einen Einblick in die verhältnismäßig junge Geschichte unseres Bundeslandes geben“, so Norbert Darabos. Mit einem Budget von rund 10 Millionen Euro will der ehemalige Landesrat das Innere der Burg auf einen moderneren Stand bringen.