Zunächst zogen Prinz Harry und Herzogin Meghan im Frühjahr aus dem Kensington-Palast in London aus, auf dessen Grundstück sie mit William und Kate gelebt hatten. Sie wohnen seither in der Nähe von Königin Elizabeth II. (93) in Windsor. Im Juni kündigten der Herzog und die Herzogin von Sussex - so ihr offizieller Titel - an, sie wollten ihre eigene Stiftung gründen und somit ihr soziales Engagement stärker von William und Kate trennen.