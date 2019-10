Bereits seit 1780 gibt es die Bäckerei Schmidl in Dürnstein. Hier wurde auch das weltberühmte Wachauer Laberl ersonnen. Heute führt die Urenkelin des Erfinders das Geschäft mit Filialen in Krems. „Wir sind tief mit der Region verwurzelt. Es wäre mein größter Wunsch, wenn wir die Produktion am Standort oder zumindest in der Nähe vergrößern können“, sagt Barbara Schmidl. Das sehen auch ihre Angestellten so - und verfassten nun, ohne der Chefin vorher Bescheid zu geben, ein Schreiben an die hohe Politik. „Wir platzen aus allen Nähten“, heißt es in dem handgeschriebenen Brief. Die Auftragslage sei hervorragend, die Stimmung in der Firma noch besser - die tägliche Arbeit in der beengten Stube gleiche aber einem „industriellen Ballett“.