Es brodelt weiter in der SPÖ wegen der Intrige gegen Max Lercher. Dem diese Woche in den Nationalrat einziehenden Steirer wurde via Gratisblatt von anonymen Genossen angedichtet, er kassiere eine 20.000-Euro-Gage als Berater der SPÖ - was Unfug ist, wie die „Krone“ bereits berichtete.