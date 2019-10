In Motegi (Japan) hat Moto2-Pilot Alex Marquez mit einem unglaublichen Save für Aufsehen gesorgt! Der Bruder von MotoGP-Superstar Marc wurde am Samstag auf nasser Strecke beinahe von seinem Bike geschleudert. Ihm gelang es dank einer akrobatischen Einlage, sich am Lenker festzuhalten. Und so steuerte er die Maschine an den Straßenrand. Die Rettungstat sehen Sie oben im Video!