Ein 41-jähriger Mieter bastelte am 20. Oktober 2019 im Keller eines Mehrparteienhauses in Garsten an einer Holzkrippe. Dabei verwendete er unter anderem eine Kerze, um das Holz anzusengen, damit es alt aussehe. Kurz nach 20 Uhr fiel ihm die Kerze kurz um und entfachte einen Kleinbrand. Der 41-Jährige löschte diesen gemeinsam mit seiner Mutter und hielt sich anschließend noch ca. eine halbe Stunde im Keller. Plötzlich zündete ein bis dahin unbemerkte Glimmbrand durch. Der 41-Jährige brachte das Feuer nicht mehr alleine unter Kontrolle und verständigte seine Eltern, welche die Einsatzkräfte alarmierten.