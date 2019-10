Leader Liverpool muss sich nach 17 Siegen in Folge am Sonntag bei Manchester United mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Marcus Rashford brachte die Red Devils in Führung. Es war ein umstrittener Treffer. In der Entstehung war Uniteds Victor Lindelof bei der Ballannahme hart gegen Divock Origi eingestiegen. Doch der Schiedsrichter sah kein Foul - und das VAR-Studium griff nicht ein. Laut Liverpools Kult-Coach Jürgen Klopp haben sich beide Instanzen auf einander verlassen und deshalb keine Entscheidung gegen das Tor getroffen. Sein wütender Kommentar im Video oben: So macht der VAR keinen Sinn.“