Die von der türkischen Regierung zugesagte Waffenpause gilt noch bis Mittwoch. Sollten sich keine Kämpfer der SDF mehr in den umkämpften Gebieten aufhalten, will die Regierung in Ankara laut eigenen Angaben ihre Militäroffensive beenden. Am Samstag drohte allerdings der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass andernfalls die „Köpfe der Kurden zerquetscht“ würden.