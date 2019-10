In Znojmo ebnete Salzburgs Toplinie mit Thomas Raffl, John Hughes und Raphael Herburger den Bullen den Weg zum siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen. Raffl sorgte per Doppelpack (6., 13.) nach Vorarbeit seiner beiden Linie-Kollegen für eine 2:0-Führung nach dem ersten Drittel. Der Kapitän hat damit in den jüngsten sieben Spielen stets zumindest doppelt gepunktet und führt die Torschützenliste mit zwölf Treffern überlegen an. In der Punktewertung liegt das Trio Raffl (21), Herburger (19) und Hughes (17), der als einziger Spieler in allen elf Partien Scorerpunkte gesammelt hat, an der Spitze.