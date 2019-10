Kurz vor 18 Uhr fuhr der ein 25-jähriger in Graz wohnhaftee Chinese mit seinem Fahrrad auf der Kainbergstraße (Gemeindestraße) abwärts in Richtung des Naturparkzentrums Grottenhof. Der Lenker dürfte aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und kam zu Sturz. Anrainer, die den Unfall bemerkten, verständigten sofort die Rettungskräfte. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen. Der 25-Jährige trug keinen Fahrradhelm.