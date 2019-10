Zur Vorgeschichte: Samstag gegen 3 Uhr kam es in einem Lokal in Innsbruck bei den Viaduktbögen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Zuge dieser Konfrontation schlugen und traten mehrere Personen gegen einen 33-jährigen Österreicher ein und verletzten diesen dadurch schwer (Nasenbeinfraktur und Fraktur an der rechten Hand). Von der alarmierten Polizei konnten noch vor Ort ein 33-jähriger Österreicher sowie ein 21-jähriger Marokkaner festgenommen werden. Noch weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen sind geflüchtet.