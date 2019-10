Der FC Schalke 04 hat zum zweiten Mal in Folge die Chance auf die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga vergeben. Die Gelsenkirchener unterlagen am Sonntag bei 1899 Hoffenheim trotz teils klarer Überlegenheit mit 0:2 (0:0). Damit rutschten die Schalker auf Tabellenplatz sieben ab, liegen in der engen Spitzengruppe aber weiter nur zwei Zähler hinter dem Tabellenersten Mönchengladbach.