Liverpools Lauf in der englischen Fußball-Premier-League ist nach 17 Siegen in Folge zu Ende gegangen. Bei Manchester United mussten sich die „Reds“ am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Nach neun Runden liegt Liverpool an der Tabellenspitze nun sechs Zähler vor Meister Manchester City. Das bisher enttäuschende ManUnited liegt als 13. nur zwei Punkte über der Abstiegszone. Mit einem Sieg hätte Liverpool den Rekord des FC Chelsea aus der Saison 2005/06 eingestellt. Damals gelang es den Londonern, die ersten neun Partien zu gewinnen.