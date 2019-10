Mühlberger lebt und trainiert in der Mozartstadt und kennt jeden Winkel des Landes wie seine Westentasche.Unterstützt vom Radverein Bikefriends Salzburg, der die Teilnehmer mit ihrem Bus begleiteten, ging es am Wochenende auf eine 72 Kilometer lange Runde durch den Flachgau. Bei traumhaften Herbstwetter waren dann auch die knapp 1000 Höhenmeter kein Problem. Start der Etappe war das Hotel Gmachl in Bergheim. Neben interessanten Einblicken in die Profi-Welt des Radsportlers durften sich die Radler über eine Stärkung in der Brauerei Gmachl freuen.