Was für ein Kraftakt, noch dazu mit Benefiz-Hintergrund! Für dieses Projekt gehen fast die Superlative aus: Vier Sportler, die nach Unfällen auf Rollstühle angewiesen sind, wollten in Australien den Weltrekord im „Handrad-Fahren“ knacken. Der liegt bei sechs Tagen und zehn Stunden für 4000 Kilometer von Perth nach Sydney. Und sie lagen nach fünf Tagen auf Rekordkurs – scheiterten aber an der Polizei.