Vier-Tage-Woche möglich

In der Kategorie Kleinunternehmen gewann das Grazer Technologie-Start-up Qualizyme: Durch den hohen Prozentsatz an Teilzeitbeschäftigten - auch in der ersten und zweiten Führungsebene - bietet die Firma die Möglichkeit zur geblockten Arbeitszeit und damit zur Vier-Tage-Woche.