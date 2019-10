Ethik: Was der Baum abgibt, gehört ihm

Viele haben ihren Garten gern blitzblank und kehren deshalb im Herbst regelmäßig Laub - Krölls persönliche Einstellung dazu: „Alles, was vom Baum abfällt, gehört dem Baum.“ Laub bedeute für die Pflanze Winterschutz. Wer die Blätter trotzdem nicht herumliegen haben will, kann sie kompostieren und dem Baum als Dünger wieder zurückgeben. „Das hat auch ein bisschen was mit Ethik zu tun.“