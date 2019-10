Die Geschichte der SPÖ muss an dieser Stelle aber nicht vorbei sein. Es ist gar nicht lange her, da war die ÖVP in einer vergleichbaren Lage. Dann kam Sebastian Kurz mit seiner frischen Truppe und servierte die Altherrenpartie kurzerhand ab. Die grummelt zwar weiter aus den Hinterstuben, aber mehr als bloß lästig ist das nicht. Die Potenz von einst ist weg.