In Städten wird fairer bezahlt

Der Lohnunterschied betrug zuletzt 20 Prozent – deutlich mehr als im EU-Schnitt. Von finanzieller Gleichberechtigung sind wir weit entfernt – Länder wie Schweden (12,6 Prozent), Luxemburg oder Italien (jeweils fünf Prozent) haben klar die Nase vorne. In einzelnen Regionen ist die Situation noch prekärer: In Mödling verdienen Männer um 21.000 Euro mehr, in Wels Land 15.000 Euro, in Salzburg-Umgebung 14.000 Euro. Ostösterreicherinnen sind tendenziell besser gestellt als Westösterreicherinnen: Während der durchschnittliche Lohnunterschied in Vorarlberg 27 Prozent beträgt, sind es in Wien 14,5 Prozent. In Städten wird fairer bezahlt als auf dem Land.