Ein 23-jähriger Unsteter fuhr am Sonntag gegen 9 Uhr mit einem Pkw auf der L544 Großalmstraße aus Richtung Steinbach am Attersee kommend in Richtung Neukirchen, als die Streife Vöcklabruck Verkehr zu diesem Zeitpunkt Verkehrskontrollen auf Höhe des Hochlecken-Parkplatzes durchführte.