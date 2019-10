Privathonorar auch an Leiche „verrechnet“

Zwei der „Krone“ vorliegenden Honorarnoten (Ausrisse oben) zeichnen folgendes Bild: So wurden einem österreichischen Privatpatienten rund 6500 Euro verrechnet, an einem griechischen Selbstzahler wurde aber fast das Dreifache, knapp 18.000 Euro, verdient. Zudem wurde noch für die Entnahme der Lunge am hirntoten Spender, also an der Leiche, ein Honorar gestellt.