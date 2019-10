„Wir dachten, das ist ein Kampfsportler“, sagten die vier Burschen (18 und 19) aus Bad Ischl, die um 4 Uhr früh am Kebabstand ins Visier eines etwa 20- bis 25-jährigen Angreifers geraten waren. Dieser ging frontal auf einen 19-Jährigen los, schlug ihm die Faust ins Gesicht. Dann prügelte er auch die anderen drei vor sich her aus dem Lokal. Laut Zeugen wirkte der Angreifer nicht betrunken, war aber äußerst aggressiv. Etwa 30 Passanten sahen zu, doch keiner schritt ein, als das Quartett über die Straße in den Park geprügelt wurde, den Opfern gelang erst dort die Flucht.