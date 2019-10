Eine der größten Sensationen im österreichischen Tennis bahnt sich an. Thomas Muster soll im großen Stil sein Comeback auf der Tennis-Bühne feiern. Die ehemalige Nummer eins der Welt soll Österreichs Tennis-Asse beim World Team Cup 2020 in Australien betreuen. In Roland Garros könnte der Steirer sogar seinem Paris-Erben Dominic Thiem zur Seite stehen.