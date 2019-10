Aus ganz Österreich gab es 519 Einreichungen für den europaweit ausgeschriebenen Medienpreis „mla“. Anna Haderer, nun schon Absolventin der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz, reichte noch im vorigen Schuljahr ihren Kurzfilm „Masks“ ein und holte sich nun den Video-Preis. Ihr Werk wurde übrigens schon mehrfach ausgezeichnet, u.a. bei Festivals in Wien, Linz und Norwegen und ist im ORF III (24.10.) zu sehen. Ihre Urkunde holt sich Haderer, die nun Film studiert, am Freitag, 25. Oktober im Dschungel Wien ab.