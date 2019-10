Autsch! Das sah ja schon beim Hinsehen weh. Atlético-Superstar Joao Felix war am Samstag beim 1:1 gegen Valencia während eines Zweikampfs in der 79. Spielminute umgeknickt und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Glück im Unglück für Portugals Wunderkind: Eine erste Diagnose ergab „nur“ eine Verstauchung des rechten Knöchels. Wer das Video oben sieht, weiß, da hätte mehr passieren können.