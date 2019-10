Mitten in der Nacht rückten die Feuerwehren von St. Georgen, Eching und Holzhausen an. Auslöser des Brands in St. Georgen dürften aller Wahrscheinlichkeit nach Gartenabfälle auf einem Komposthaufen gewesen sein, die sich selbst entzündet haben. Binnen kurzer Zeit griffen die Flammen auf das Nebengebäude und einen Nussbaum über.